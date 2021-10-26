الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الارثوذكسية تُحيي تذكار 3 من قديسيها بـ 7 قراءات

الكنيسة الارثوذكسية
الكنيسة الارثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم  الثلاثاء، بذكرى ثلاثة من قديسيها.
وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم تذكار القديسين كاربوس وأبوللوس وبطرس تلميذ الأنبا اشعيا المتوحد.
وتكتفي الكنيسة خلال احتفالاتها بالقديسين الثلاث، على مدار اليوم، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل:
العشية: مزامير 89 : 36,29 + لوقا 9 : 18 - 27
باكر: مزامير 107 : 32,41,42 + مرقس 8 : 22 - 29
قراءات القداس
البولس: عبرانيين 4 : 14 - 5 : 14
الكاثوليكون: 1 بطرس 1 : 1 - 9
الإبركسيس: اعمال 12 : 1 - 24
السنكسار:  حلول اليوم اليوم التاسع من شهر بابه ثاني شهور السنة القبطية، بالاضافة الى نياحة البابا اغاثون البطريرك رقم 39 في تعداد بطاركة الكرسي الإسكندري، وأيضًا تذكار القديسين كاربوس وابولوس وبطرس.
الإنجيل: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 16 : 13 – 19
الجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعيد ايضا في مثل هذا اليوم من سنة سنة 673 ميلادية تنيح الأب البطريرك القديس الأنبا أغاثو التاسع والثلاثون من باباوات الإسكندرية، وكان تلميذ للأب القديس بنيامين البابا الثامن، الذي اختفى زمنا من وجه مضطهد يه الخلقيدونين وترك أغاثو يواظب على وعظ المؤمنين وتثبيتهم في الإيمان المستقيم. فكان أغاثو يطوف الشوارع والأسواق في النهار في زي نجار، وفى الليل كان يتزيا بزي كاهن ويطوف البيوت أيضا واعظا ومرشدا، وظل كذلك إلى أن فتح العرب مصر وعاد الأب البطريرك بنيامين إلى مركزه، ولما تنيح البابا بنيامين اختير هذا القديس اغاثو لرتبة البطريركية الجليلة فلقي شدائد كثيرة في سبيل المحافظة على الأمانة.

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