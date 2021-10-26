الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يؤكد رفضه محاولات استيلاء الاحتلال على أراضٍ فلسطينية بالضفة

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أدان الأزهر بأشد العبارات، قيام الكيان الصهيوني بطرح مناقصات للاستيلاء على أراضٍ جديدة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهى جريمة ترفضها كل القوانين الدولية، وخطوة عدوانية واستفزازية يجب وقفها على الفور؛ لما سيترتب عليها من تغيير الهوية الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشد الأزهر العالم المتحضر أن يخرج من صمته أمام هذه الإجراءات التي تعود بنا إلى عصور الظلام، والعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي لا يقرها عقل يعيش في عصر يَعجُّ بالمنظمات الدولية التي لا تتوقف لحظة عن المناداة بحقوق الإنسان، وتضعها في صدر وثائقها والتزاماتها ومجالات عملها.

وجدد الأزهر مساندته للشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جواره في الدفاع عن قضيته؛ قضية المسلمين والعرب وكل المنصفين حول العالم.

واستقبل أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، إيف بازيبا مسعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المياه والبيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية.

وقال الإمام الأكبر إن الأزهر حريص على تقديم الدعم العلمي والدعوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لما تمثله من أهمية كبرى في إفريقيا، مؤكدًا أنه قرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب دولة الكونغو الديمقراطية إلى 40 منحة بدلا من 20 منحة سنويا، على أن يكون لهم الحق في الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها من الكليات العملية بالإضافة للكليات الشرعية.

وأوضح الإمام الأكبر أن لأبناء القارة الإفريقية أولوية في المنح الدراسية المقدمة من جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الأفارقة في جامعة الأزهر يزيد علي 5500 طالب، يدرسون العلوم الشرعية والعملية وغيرها، وبما يسهم في دعم دول القارة على تحقيق أهدافها التنموية في مختلف المجالات والتخصصات، وأداء رسالة الأزهر في نشر المنهج الوسطي ومكافحة التطرف.

الأزهر الشريف الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية القوانين الدولية قضية المسلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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