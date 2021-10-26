القوات الخاصة تقتحم بؤرة إجرامية فى الدقهلية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو للحظة اقتحام عزبة الصفيح أحد أخطر بؤر الإجرام في الدقهلية.

وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل اقتحام عزبة الصفيح؛ للقضاء على البؤر الإجرامية وأوكار المخدرات بنطاق محافظة الدقهلية.

وضبط 3 تشكيلات عصابية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بحوالي 8 ملايين جنيه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت إحدى البؤر الإجرامية المسلحة بمنطقة عزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، يقوم على إداراتها عدة تشكيلات عصابية شديدة الخطورة تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزي)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة) تم إعداد مأموريات استهدفت عناصر تلك التشكيلات.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابة مكون من (8 عناصر إجرامية لعدد 4 منهم معلومات جنائية ) حال تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية تستخدم كمخزن للخردة بعزبة الصفيح بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم (375 كيلو جراما لمخدر البانجو – 325 طربة لمخدر الحشيش وزنت 45 كيلو جراما – 4 اسطوانات لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – 8390 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية متنوع – 5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 2 قطع أسلحة بيضاء - 2 سيارة - مبلغ مالى– 7 هواتف محمولة – كمية من أدوات التجزئة والتقطيع والتغليف).

وضبط تشكيل عصابي مكون من (8 عناصر إجرامية لعدد 5 منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بالقرب من مسكن أحد عناصر التشكيل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهم (100كيلو جرام لمخدر البانجو – 50 طربة لمخدر الحشيش– 2 قطعة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 3 قطع أسلحة بيضاء – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة).

وضبط تشكيل عصابى مكون من (ثلاثة عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بذات العزبة، وبحوزتهم (25 كيلو جراما لمخدر البانجو - 3 قطع أسلحة بيضاء – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (8،000،000 – ثمانية ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.