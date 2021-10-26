هبوط اضطراري لطائرة «مصر للطيران» المتجهة إلى لندن

أعلنت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي عودة طائرة شركة مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولي مرة أخرى، مساء اليوم، بعد إقلاعها إلى لندن فور اصطدامها بسرب من الطيور، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمحرك وتعطله كليا أثناء التحليق جوا، ما حال دون إتمام الرحلة حرصا على سلامة الركاب والطائرة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن السلطات المختصة بمطار القاهرة تلقت إخطارا من قائد طائرة «مصر للطيران» يطلب فيه السماح بالهبوط اضطراريا والعودة إلى مطار القاهرة بعد الإقلاع بنصف ساعة فقط، بسبب اصطدامها بسرب طيور، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالمحرك.

وعلى الفور سُمح له بالهبوط وإنزال الركاب (180 راكب) بشكل طبيعي، وتم تبديل الطائرة بأخرى لنقلهم.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بدأت في الصيانة الفورية لها وهي من طراز «بوينج 800 - 737» وتسجل حروف SU- GEJ بهنجر رقم 8000 التابع لصيانة مصر للطيران لإصلاح التلفيات.