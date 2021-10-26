الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع موظف سقط من الطابق الخامس في مدينة نصر

جثة
جثة

لقي موظف مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بوصول موظف جثة هامدة بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم في عظام الجمجمة إثر سقوطه من أعلى.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة «علاء الدين.ع» في العقد الخامس من العمر ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبالفحص تبين ارتداء المتوفي لكامل ملابسه الداخلية والخارجية .

وتبين إصابته بكسور في عظام الجمجمة أسفرت عن نزيف حاد أدى إلي الوفاة كما تبين إصابته بعدة كسور في أماكن متفرقة من الجسم، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة.

موظف مدينة نصر مشرحة زينهم جثة عظام الجمجمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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