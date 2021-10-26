وزيرة الهجرة تصل بني سويف محطة المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» الخامسة

وصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمحافظة بني سويف، في إطار زيارتها لاستكمال الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تصل إلى محطتها الخامسة؛ بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، وتسليط الضوء على الفرص البديلة الآمنة أمام الشباب المصري.

وكان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وكوادر العمل المدني بالمحافظة.

وتعد محافظة بني سويف هي ثالث محافظة من محافظات صعيد مصر التي تنفذ فيها مبادرة "مراكب النجاة" بعد الفيوم والمنيا، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومي للمرأة.

ومن المقرر أن تعقد السفيرة نبيلة مكرم لقاءات مع أهالي محافظة بني سويف؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك استعراض عدد من النماذج الناجحة لشباب المحافظة في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وكذا التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، وتتم خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.