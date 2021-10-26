إزالة 54 حالة تعدٍّ بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 54 حالة تعدي بنطاق 6 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 8374 م٢ عبارة عن: تنفيذ إزالة لعدد 19 قرار بمساحة 5990 م بكوم حماده عبارة عن 15 قرار على أرض زراعية بمساحة 5250 متر و4 قرارات مباني على مساحة 740 م.

كما قامت الحملة بتنفيذ 6 قرارات إزالة على حرم الرياح الناصري بمساحة 760 م٢ بنطاق مركز بدر، وإزالة 9 حالات تعدٍّ على حرم النيل بقرية برج رشيد بمساحة 625 م، ووقف أعمال وفك عدد 3 شدات خشبية بقري كوم زمران وطيبة بالدلنجات بمساحة 450 م وتم التحفظ على معدات البناء، وإزالة 5 حالات بمساحة إجمالية 344 م٢ على حرم الصرف بمركز إدكو، وتنفيذ عدد 12 قرار إزالة ولاية هندسة ري المحمودية بمساحة 205 م٢.

يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 42 حالات تعدي بنطاق 9 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 7131 م٢ عبارة عن: تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعدي علي حرم الري بمساحة 5300 م٢ بمركز بدر.

كما تمت إزالة عدد 4 حالات تعدى بمساحة 195 م٢ عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وبالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية بنطاق قرية عمر مكرم، وإزالة عدد 6 حالات تعدٍّ بمساحة 460 م٢ على حرم السكة الحديد والصرف بإدكو، وإزالة 8 حالات تعدٍّ على مساحة 288 م٢ على ولاية هندسة الصرف (هندسة صرف العطف) بالمحمودية، وإزالة حالتي تعدٍّ بمساحة 260 م بقرية زاوية غزال دمنهور.