الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «الهجرة» تُطلق قافلة طبية بقرى بني سويف

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

تطلق السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قافلة طبية لأهالي القرى ببني سويف، اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج زيارتها للمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بالتعاون مع مؤسسة صناع “الخير للتنمية”.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المشاركة في إطلاق هذه القافلة الطبية يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

وشددت وزيرة الهجرة في بيان سابق لها، على أن هناك خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيًا وفنيًا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، أن إطلاق مؤسسة صناع الخير والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، لهذه القافلة بمحافظة بني سويف"، يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تستهدف مد جسور التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرائدة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق أهدافها المرجوة ومن بينها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأضاف أن هذه القافلة سوف تقدم خدمات الكشف على أمراض العيون بأحدث الأجهزة الطبية ومن خلال فريق طبي عالي المستوى، كذلك صرف العلاج اللازم وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات عيون تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات.

 وثمن دعم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لجهود مؤسسة صناع الخير لخدمة شرائح غير القادرين في القرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، في ظل دعم كبير من المصريين بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن القافلة الطبية تستهدف الكشف على أمراض العيون لأهالي قرية الحرجة مركز ناصر في بني سويف، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومتابعة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

بني سويف استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظة بني سويف وزيرة الهجرة المبادرة الرئاسية المشروعات الصغيرة

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