ثروة إيلون ماسك تصل لـ281 مليار دولار

قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك بنحو 29 مليار دولار لتبلغ 281 مليارًا في يوم واحد.

وارتفعت ثروة ماسك بعد الإعلان عن تقديم شركة تأجير السيارات الأمريكية «هيرتز جلوبال هولدنجز»، طلبا لشراء 100 ألف سيارة كهربائية من شركة «تسلا»، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء.

وقالت الوكالة إن هذه الأرباح بين أكبر المكاسب ليوم واحد في تاريخ مؤشرها للمليارديرات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد المكاسب التي حققها قطب الصين تشونج شانشان بنحو 32 مليار دولار في العام الماضي، في اليوم الذي انطلقت فيه شركته للمياه المعبأة «نونجفو سبرينج».

وارتفع سهم شركة «تسلا» بنسبة تصل إلى 9.8٪ الإثنين، بعد أنباء طلبية «هيرتز» لتتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

ويرتبط نحو ثلثي صافي قيمة ممتلكات ماسك بشكل مباشر بالأسهم والخيارات في شركة السيارات الكهربائية، التي يعد ماسك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لها.

من ناحية أخرى، كشفت شركة «هيرتز»، الإثنين، اعتزامها توفير سيارات كهربائية للإيجار لعملائها في أسواقها الرئيسية بالولايات المتحدة ومناطق في أوروبا اعتبارًا من أوائل نوفمبر 2021.

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن «تسلا» ستورد هذه السيارات خلال الـ14 شهرًا المقبلة، في حين ستكون سيارة «تسلا موديل 3» متاحة للتأجير في بعض المناطق خلال الشهر المقبل.

وسيكون بمقدور مستأجري السيارات الكهربائية من «هيرتز» استخدام محطات الشحن عالي السرعة الخاصة بشركة «تسلا» إلى جانب اعتزام «هيرتز» إنشاء شبكة محطات شحن كهربائية خاصة بها.

وكان ماسك من أوائل المتعاملين في العالم مع العملات الرقمية المشفرة، ويمكن القول بأن تغريداته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» تحكمت في أسعار العملات الرقمية، ففي يناير الماضي تسبب في ارتفاع ضخم في قيمة العملة بعد تغريدة قال فيها عن العمل الرقمية «بيتكوين» في وقت لاحق، كان لا مفر منها، مع إضافة العملة الرقمية «البيتكوين» في سيرته الذاتية، مما تسبب في ارتفاع العملة لتتجاوز 50 ألف دولار.

وفي وقت لاحق، تسبب ماسك في خسارة هائلة للعملة الرقمية بعد أن أعلن أن «تسلا» لن تقبل شراء عملات بـ «بيتكوين» مرة أخرى لتأثيرها الضار على البيئة بسبب مقدار الطاقة التى يستهلكها التعدين، مما خفض سعر العملة بنحو 15%، ليعود مرة أخرى للتغريد عنها بإعلانه مقابلة عدد من ممثلي التعدين للأصول الرقمية، ومناقشة استخدام الطاقة المتجددة في التعدين.

وليست «البيتكوين» فقط العملة الوحيدة التي غرد عنها ايلون ماسك، فقد سبق ورفع سعر عملة (دوجكوين Dogecoin) بنسبة 30%، بعد تغريدته التي ذكر فيه أنه يعمل مع مطوري هذه العملة لتحسين كفاءتها.