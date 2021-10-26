الجزائر.. محاولة انتحار جماعى لطالبى سكن فى مدينة حاسى بحبح

شهدت مدينة حاسي بحبح بولاية الجلفة الجزائرية محاولة انتحار جماعي لـ4 أشخاص، في إطار تحرك احتجاجي للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن قائمتي السكن والتجزئات العقارية.

وأفاد موقع "الخبر" الجزائري بأن "عددا من طالبي السكن في حاسي بحبح نفذوا وقفة احتجاجية وسط المدينة، طالبوا من خلالها بالإسراع في الإفراج عن قائمتي السكن والتجزئات العقارية والإعلان عن المستفيدين منها في القريب العاجل، معربين في نفس الوقت عن استيائهم من الوعود الكاذبة وطول الانتظار".

وأضاف أن "الاحتجاج شهد محاولة انتحار جماعية بعد أن أقدم 4 شبان على محاولة الانتحار من فوق معلم الرياشة وسط المدينة، حيث عمد هؤلاء في أجواء مشحونة بالصعود إلى أعلى الرياشة مهددين برمي أنفسهم، ليسارع عناصر الأمن إلى فتح حوار مباشر معهم لإقناعهم بالعدول عن موقفهم، مقابل النظر في مطالبهم ونقلها بجدية إلى السلطات ما جعلهم يعدلون عن قرارهم".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، تسجيل 81 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 9 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 205 آلاف و.903

وذكرت الوزارة في بيان لها: أنها رصدت 4 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليصبح إجمالي الوفيات 5 آلاف و898.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 69 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 141 ألفا و264، فيما يتواجد 11 مصابا في العناية المركزة.

جدير بالذكر: أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا و الأرجنتين و كولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.