الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى يبحث التحضير للانتخابات مع المبعوث الأممى

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الوضع السياسي في البلاد، وآخر التطورات حول العملية الانتخابية المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة.


ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المشري تأكيده - خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس - حرص المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الحالي على أسس دستورية متفق عليها، وفقا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي الليبي.


وخلال اللقاء، ناقش الجانبان نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا، الذي عقد مؤخرا بطرابلس، وأكدا ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.


وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التشاور للوصول إلى توافق حول قوانين الانتخابات بين المجلسين، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.


ومن جهته، أثنى المبعوث الأممي على خطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

 

وعلى صعيد آخر، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا،  الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال، بأن اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) قد تصنفهم وفقا لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.


ورحبت السفارات الخمس - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الليبية - بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها "تطور مهم لمن يرغبون في الترشح"، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.


كما رحبت الدول الخمس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الليبية، وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة.

الامم المتحدة الانتخابات لقاء مؤتمر ليبيا على تحضير لوز خالد الدستور قرار الليبي المقبل العاصمة المجلس رئيس المجلس طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبى يبحث التحضير للانتخابات مع المبعوث الأممى

مدير مستشفى الحياة ببورفؤاد يرد على شائعة تقييد المرضى

أحدث ظهور لـ آديل بإطلالة بنية أثناء الترويج لألبومها 30

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«رويترز»: مسلحون يقتلون 18 شخصا بهجوم على مسجد شمال نيجيريا

موسكو: يجب أن نبحث مع واشنطن سبل تفادى سباق التسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى