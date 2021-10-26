رئيس جامعة الأزهر: قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ عبور جديد للدولة المصرية

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يمثل انطلاقًا نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن صدور القرار يؤكد على تحقيق الدولة لأهدافها في القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.



وأضاف المحرصاوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إلغاء قانون الطوارئ يتماشى مع القرارات التي تأخذها الدولة في ظل المتغيرات الكبرى والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد.



وأشار إلى أن هذا القرار يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح وقرارا جريئا يدفع الدولة نحو المزيد من التقدم، مشيرا إلى أنه يعكس حالة الأمن والأمان التي تشهدها مصر ويعيشها المواطن.



الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن اليوم إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات.



وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.