برلماني عن إلغاء مد حالة الطوارئ: «قرار تاريخي»

قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ هو قرار تاريخى سيكون له تأثيراته الإيجابية الضخمة داخليا وخارجيا ، مشيرًا إلى أن القرار الشجاع إنما جاء بعد أشواط طويلة من الكفاح والبناء، الكفاح فى سبيل صد كل الاعتداءات على حقوقنا وحدودنا وأمننا والعمل من أجل تثبيت دعائم الدولة المصرية ومؤسساتها، وكذلك بناء مؤسسات الدولة المصرية على أسس صلبة لا يمكن لها أن تهتز أو تتراجع فى مواجهة أطماع المتربصين.

وأكد حلاوة أن مصر فى عهد السيسي ومع تدشين الجمهورية الجديدة التى تقوم على بناء الإنسان والارتقاء بجودة حياته واستيفاء منظومة حقوقه الأساسية للعيش بكرامة ورفاهية على أرضه الواعدة بالتنمية الشاملة ، قد أصبحت ، فعلا لا قولا، واحة للأمن والاستقرار ونموذجا يحتذى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ، كما أصبحت نموذجا للنجاح بين الأمم والشعوب تقدمه المؤسسات المالية الدولية للدول النامية.

وأشار حلاوة إلى أن السنوات السابقة وتحديدا العشر سنوات الماضية كانت سنوات متقلبة تربص ببلدنا المتربصون وهددوا أمنها وسلامتها ومصالحها الحيوية وحدودها الأربعة ، وحاولوا هدمها من الداخل والقفز على مصالحها من الخارج وتشويه كل الإنجازات المتحققة ، لكن شجاعة المصريين أنهم صدقوا قيادتهم ووثقوا بها والتفوا حولها ، وتحملوا معها سنوات الإصلاح الصعبة حتى استعادت الدولة المصرية ومؤسساتها القوة والعافية وانتقلت من التثبيت إلى الازدهار على كافة المستويات.

ودعا رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى تذكر شهداءنا الأبرار من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن ودفاعا عن الشعب المصرى كله ، فلولا تضحياتهم الغالية ما استطعنا الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية ولولا اختيارهم أن يقدموا حياتهم دفاعا عنا وعن وطنهم لما استطعنا الحياة حتى نرى هذه اللحظة الفارقة بين عهدين ، عهد كفاح لتحقيق الأمن وصولا إلى الاستقرار الكامل وعهد من الازدهار والتقدم والديموقراطية والمشاركة تتفتح فيه جميع الزهور وتتحقق فيه الكرامة الإنسانية لجميع المصريين بفضل قيادة الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة وصلابته المشهودة فى الدفاع عن مصر والمصريين.