الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من بينها الإيدز.. «علاج الإدمان» يعلن 12 عارضًا يترتب على التعاطى

الإدمان
الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عددًا من المشاكل الجسمانية المترتبة على التعاطي والإدمان. 

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك 12 عارض جسماني مترتبت على التعاطي وهو:

1-الإيدز.
2-فيروس B.
3-فيروس C.
4-فشل كبدى.
5-فشل كلوى.
6-أمراض صدرية.
7-متاعب بالجهاز الهضمي.
8-ضعف جنسي.
9-هشاشة عظام.
10- ضعف النظر.
11-مشاكل فى القلب والدورة الدموية.
12-إنهاك وصداع.

وعن أعراض الانسحاب، أشار الصندوق إلى أنها  تتمثل فى مجموعة من الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى وتشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى ومن هذه الأعراض:

- الرجفة أو الارتعاش. 
- قصور ذهنى.
- البلادة أو الغباء.
- نقص الانتباه.
- السرحان.
- التشنجات الصرعية وكثيراً ما نجد شخصا يسقط أمامنا دون أن نعرف الحقيقة أنه يتعاطى.
- الهلاوس: السمعية ، البصرية ، الشمية.
- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد ، الكآبة والاكتئاب.
 

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة حيث أن نسبة 45.17% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و 33.92 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.21% وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 45.17 %، فى حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.91 %، يليه الترامادول بنسبة 33.17 % و الأستروكس والفودو بنسبة 12.63% بجانب التعاطي المتعدد " تعاطى أكثر من مخدر".

صندوق التضامن الخط الساخن وزارة التضامن الاجتماعي الترامادول فشل كلوى وزارة التضامن هشاشة عظام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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