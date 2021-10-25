الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«إنسان النواب»: إلغاء حالة الطوارئ يحمل العديد من الرسائل

محمد سلطان
محمد سلطان

قال محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة رسالة للداخل والخارج له الكثير من الدلالات والرسائل سواء للداخل او الخارج، مفادها بأن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تحظى بالأمن والأمان والاستقرار في عهد السيسي، وأن الدولة استطاعت خوض التحديات والتغلب عليها ومواجهة المخاطر التي كان تحاك بها.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القرار التاريخي سيكون لها صدى كبير في المنطقة بالكامل وعلى الصعيد الإقليمي والعربي والدولي، ففي الوقت الذي خاضت الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب كانت هناك يد تبنى وأخرى تحرص والآن نجنى ثمار هذه الجهود المبذولة منذ عدة سنوات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وما تم من إنجازات، قائلاً:" الدولة في عهد الرئيس السيسي تشهد إنجازات بشكل يومي فلا يكاد يوم يمر دون أن يكون هناك إنجاز تاريخي يتحقق على أرض الواقع في أي قطاع".

أمن السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ مد حالة الطوارئ لجنة حقوق الانسان

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بيوت السويس

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