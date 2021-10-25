الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب بوقف حالة الطوارئ

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد.
وأكدت في بيان رسمي، أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية التي بسطت الأمن في ربوع الوطن.

وقالت: «إننا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نرى أن هذا الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي».

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي، كما توجهت  بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ لإعلان أرواح الشهداء الأبرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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