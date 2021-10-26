بانخفاض 95 جنيهًا... تباين أداء أسعار طن الأسمنت اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الثلاثاء 26-10-2021، تباينا في الأداء، حيث جاءت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي والأبيض والمقاوم في حالة استقرار جماعي بجميع الشركات العاملة في القطاع، بينما تراجعت أسعار طن الأسمنت المخلوط في جميع الشركات العاملة في القطاع، بانخفاض وصل لـ95 جنيهًا.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار الأسمنت في السوق المصري، جميع الشركات العاملة في القطاع.



أسعار طن الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، عند 1125 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت المسلح، حيث سجل 1118 جنيهًا.



بينما وصل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان إلى 1073 جنيهًا للطن الواحد، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث جاء مستقرًا عند 1060 جنيهًا.



كما شهد سعر طن الأسمنت بشركة النصر استقرارًا عند 1055 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المعلم بسعر 1050 جنيهًا.



وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1045 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركتي وادي النيل والسهم بسعر 1040 جنيهًا.



كما استقر أيضا سعر طن الأسمنت بشركة المسلة، عند 1030 جنيهًا، في حين سجل طن الأسمنت بشركتا سيناء 42.5، والعسكري بني سويف 1023 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت الأبيض

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، 2500 جنيهًا، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.

وجاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار طن الأسمنت المخلوط

انخفض سعر طن الأسمنت بشركة السويدي تشطيبات، بنحو 35 جنيهًا، حيث سجل 960 جنيهًا، مقارنة بـ1005جنيهًا بأسعار أمس، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة بنحو 865 جنيهًا، بانخفاض ملحوظ قدره 95 جنيها، وتبعهما سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان» بانخفاض قدره 50 جنيهًا، حيث سجل 870 جنيهًا، مقارنة بـ920جنيهًا بأسعار أمس.



أسعار طن الأسمنت المقاوم

جاءت شركتا السويدي وقاهر البحار، في مقدمة أسعار طن الأسمنت المقاوم، حيث سجلًا 1150 جنيهًا في الطن الواحد، تلاهما شركة المسلح بنحو 1145 جنيهًا للطن الواحد.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، عند 1140 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1080 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة السهم بنحو 1060 جنيهًا.