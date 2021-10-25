إصابة شخصين فى انقلاب سيارة نقل بأسوان

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، مساء اليوم الاثنين، بطريق قرية الخور قبلي بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، بطريق قرية الخور قبلي بمركز كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.