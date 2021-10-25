الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية المنيا تطلق الحفل السنوى لمجموعات نور العالم الكشفية

كنيسة قبطية أرثوذكسية
كنيسة قبطية أرثوذكسية

نظمت أمانة خدمة الكشافة بالإيبارشية (مجموعات نور العالم الكشفية) حفلها السنوي لختام انشطة الخدمة لعام 2021، بحضور الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها والقس نوفير مكرم، راعي الخدمة والقس فيلوباتير يوسف ود.جون جميل، أمين عام الخدمة ومريم عزت الكفوري وجون بشري الكفوري وعدد من أمناء عموم الخدمات ببعض الكنائس بالإيبارشية وقادة أمانة خدمة الكشافة بإيبارشيات المنيا، بحضور قادة الأمانة العامة للخدمة وقادة مجموعات الخدمة بجميع كنائس الإيبارشية.

تم في الحفل تكريم وتوسيم كل القيادات المؤهلة كشفيا وإرشاديا خلال العام الماضي وأيضًا، تكريم قادة لجان أمانة الخدمة والمشاركين في البعثات الداخلية والخارجية بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وتحتفل الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

كنيسة أسر قبطية ارثوذكسية ايبارشية المني انبا مكاريوس

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