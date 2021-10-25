الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحدث العسكرى: إلغاء مد حالة الطوارئ قرار يليق بإنجازات الدولة المصرية

العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه يبارك للشعب المصرى جنى ثمار بإلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مد حالة الطوارئ فى البلاد، وتابع: "قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غال من أرواح شهدائنا الأبرار".

ووجه المتحدث العسكرى، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتابع:" كل التحية والتقدير على هذا القرار".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن، اليوم الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

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بيوت السويس

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