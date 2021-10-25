الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اللبنانى يستدعى رئيس حزب القوات فى أحداث الطيونة الأربعاء

رئيس حزب القوات اللبناني
رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع

أفادت قناة الجديد اللبنانية، اليوم، بأنه تم صدور وثيقة استدعاء لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع​ إلى فرع التحقيق في ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​وزارة الدفاع​ في ​اليرزة​، صباح اليوم الأربعاء، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث ​الطيونة​ - الشياح - ​عين الرمانة​، وذلك بصفة مستمع إليه.

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم، على 68 شخصا في أحداث منطقة الطيونة ببيروت.

وكان  سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية"، رفض اتهامات "حزب الله" و"حركة أمل" بوقوف حزبه وراء ما حصل في الطيونة جنوبي بيروت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية خلال الفترة الماضية، عن جعجع قوله ، في مقابلة مع صوت لبنان انترناشيونال : "يمكن لهم اتهامنا قدر ما يشاؤون إلا أن هذا الأمر غير صحيح".

وحول تقرير قناة "المنار"، الذي قال إن القناصين التابعين لحزب القوات اللبنانية معروفون بالأسماء، أوضح جعجع أن "هذا غير صحيح وليسلموا الأسماء التي يزعمون أنها معهم للجيش".

وبشأن ما كان يريده المهاجمون، قال جعجع إنهم يريدون أن تتراجع الحكومة عن القرار الذي اتخذته في تعيين القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، مضيفا "سمعت أن رئيس الجمهورية ليس موافقا على مسألة تغيير القاضي البيطار، لذا كان لا بد من 7 مايو (يقصد أحداث 2008) عند المسيحيين تحقيقا لهدف إقالة أو قبع القاضي البيطار من أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

الجيش اللبنانى حزب القوات سمير جعجع احداث الطيونة لبنان

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وائل لطفي

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