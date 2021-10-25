الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة تطالب الحكومة بخطة اقتصادية للنهوض بقطاع الغاز

أميرة أبو شقة
أميرة أبو شقة

قالت أميرة أبوشقة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاستثمار في الطاقة بات هو الحل الأمثل بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الغاز عالميًا، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح في استغلال الموارد الطبيعية التي حباها الله بها لتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم، من خلال تعاقدات التنقيب واستخراج الغاز والنفط وكافة أوجه الاستثمار في القطاع.

أضافت أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أننا بالرغم مما تحقق من نجاحات، إلا أن العالم يمر بفترة ارتفاع كبيرة في أسعار الغاز، وأن هذا يعد ميزة للدول المصدرة، لكن يتطلب من الحكومة أن تعد خطة من جانبين، الأولى في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الغاز والبترول بجذب استثمارات جديدة وتسريع وتيرة الاكتشافات في الحقول البترولية المختلفة، كذلك خطة خدمية للتخفيف من حدة زيادة الأسعار المرتقبة، فزيادة أسعار مصادر الطاقة سترفع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي وخاصة خدمات النقل، وكذلك زيادة في التكاليف التى سيرحّلها الصناع والتجار على عاتق المستهلك، ولا بدّ من خطة حكومية لترشيد الاستهلاك لضمان عدم ارتفاع الأسعار تأثرًا بأسعار الطاقة.

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