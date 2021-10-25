التشيك توافق على التطعيم باستخدام لقاح «بيونتيك» المضاد لكورونا

يمكن للأطباء في جمهورية التشيك حاليا تطعيم المواطنين باستخدام لقاح "بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، فيما يعد تغييرا في السياسة التي تقتصر حتى الآن، على إعطاء لقاحات "أسترازينيكا" و"مودرنا" و"جونسون آند جونسون".

ويعني ذلك أن الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على لقاح "بيونتيك"، كان يتعين عليهم قبل اليوم الإثنين، الذهاب إلى مراكز التطعيم الرئيسية.

وبدأت، اليوم، أولى عمليات التسليم لنحو 39 ألف جرعة فردية، لحوالي 900 طبيب، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء بحلول نهاية الأسبوع.

وتشير السلطات إلى أن جمهورية التشيك شهدت، خلال الأيام الأخيرة، تسجيل قفزة في الاهتمام بالحصول على اللقاح.

ورغم تدهور الوضع المتعلق بأعداد إصابات فيروس كورونا في البلاد، فإن عدد الأشخاص الذين يتم إيداعهم في المستشفيات يتزايد بصورة أبطأ مما كان الوضع عليه خلال الموجات السابقة.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات في التشيك، اليوم الإثنين، فرض قيود جديدة لمواجهة التزايد المستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر راديو "براغ الدولي"- في نشرته الإنجليزية- أن ارتداء الكمامات سيعود إجباريا في جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل عدا من يعملون في مكاتب بمفردهم أو في حال وجود مسافات بين الأفراد تقدر بمتر ونصف المتر على الأقل.

وتابع الراديو أنه سيكون على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات في كل التجمعات بغض النظر عن أعداد المشاركين، وأيضا في المواصلات العامة والمحال، كما سيتم تقليص فترة العزل من أسبوعين إلى أسبوع مع اختتامها بالخضوع لاختبار مسحة.

وبدءًا من نوفمبر المقبل، ستقلص فترة صلاحية اختبار المسحة من أسبوع إلى 72 ساعة، وفترة صلاحية اختبار الأجسام المضادة من 72 ساعة إلى 24 ساعة.