رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد السفارة العراقية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور حسين كاظم حسن، مسؤول شؤون الطلبة العراقيين بسفارة جمهورية العراق بالقاهرة، ورائد يوسف محمد، نائب القنصل العراقي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة وجامعة القادسية وكلية التقنية العليا، وتضم أكثر من 20 فرع بالعراق وللاطمئنان على الطلاب الوافدين العراقيين، والعمل على زيادة أعداد الطلاب العراقيين بالجامعة.

وذلك بحضور الدكتور ممتاز حجاب، المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، والدكتور أيمن غنيم، المنسق العام لإدارة الوافدين، وأحمد عيد مدير إدارة الوافدين.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بزيارة ممثلي السفارة العراقية، وأن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم للطلاب العراقيين وغيرهم من الجنسيات المختلفة وترسيخ شعور أنهم في وطنهم الثاني وحمايتهم وتوفير الأمان لهم من خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء وبعد اليوم الدراسي والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة.

وأشاد الوفد العراقي، بجهود رئيس الجامعة المبذولة والملموسة على أرض الواقع من خلال الكليات والمعاهد المتنوعة والفريدة من نوعها، إضافة للطفرة الهائلة في الأجهزة والمعامل وحصول عدد من الكليات على ضمان الجودة والاعتماد بما يجعل الجامعة تنافس وبقوة الجامعات في الداخل والخارج، واستقطاب الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوفد داخل معهد أبحاث وتطبيقات الليزر، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، وملاعب كلية التربية الرياضية.

وعلى صعيدٍ آخر، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تجديد شهادة الأيزو 9001 في نظم إدارة الجودة لجامعة بني سويف، بنجاح في تطبيق النظام بفاعلية عالية طبقًا للمواصفات القياسية المطلوبة، وذلك بعد توصيات لجنة المراجعة الخارجية.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة المراجعة الدورية من قبل الشركة الروسية Russian Register المانحة لشهادة الأيزو 9001 في نظم إدارة الجودة للجامعة، برئاسة المهندس ممدوح فتحي، كبير المراجعين بالشركة، وذلك لمراجعة إجراءات تطبيق النظام وملفات الأيزو 9001 بمختلف الإدارات العامة بالجامعة وبمركز ضمان الجودة والاعتماد.