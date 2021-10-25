«تجارية سوهاج» تنظم حملة لتطعيم أعضائها وأسرهم بلقاح كورونا

فى إطار دورها المجتمعى لخدمة منتسبيها بجميع مراكز المحافظة تنظم الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج اعتبارا من السبت الموافق 30 أكتوبر الجارى حملة لتطعيم التجار وأسرهم والعاملين لديهم بمدينة ومركز طهطا بالجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة أن الغرفة ستبدأ من السبت القادم الموافق 30 اكتوبر حملة تطعيمات الجرعه الثانيه لمنتسبى الغرفة من تجار مدينة طهطا والقرى التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الدكتورة كريمة حمدى وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى يوم 25 سبتمبر الماضى.

وأضاف أبوالوفا أن الغرفة سبق ان نظمت مبادرة سابقة لتطعيم التجار وأسرهم والعاملين لديهم فى مقرات الغرفة بمدينتى سوهاج وجرجا للتطعيم بالجرعتين الأولى والثانية والتى بدأت يومى 15 سبتمبر الماضى للجرعة الاولى و 4 أكتوبر الجارى للجرعة الثانية لمنتسبي الغرفة بمدينة سوهاج و19 سبتمبر الماضى للجرعة الأولى لمنتسبى الغرفة بمدينة جرجا وأسرهم والعاملين لديهم و9 اكتوبر الجرعة الثانية لهم؛ موضحا ان المبادرة الحالية هى استمرار للمبادرة السابقة، حيث سيتم تطعيم الجرعة الثانية لمن حصل على الجرعة الأولى خلال المبادرة الاولى والتى بدأت فى 25 سبتمبر الماضى؛ مشيرا إلى أن المخاطبين بحملة التطعيم هم منتسبى الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم والذين مر على تطعيمهم بالجرعة الأولى 3 اسابيع وذلك من الساعه 10 صباحا وحتي الساعه 5 عصرا ؛ موضحا ان الحملة تمكنت من المساهمة الجادة فى توفير اللقاح لجميع منتسبي الغرفة من تجار محافظة سوهاج وتوابعها.

وكانت المبادرة التي بدأت منتصف سبتمبر الماضى لتطعيم التجار وأسرهم وذويهم ومنتسبى الغرفة تهدف لحصول أكبر عدد من التجار على اللقاح حرصا من الغرفه على مصالح منتسبيها قد بدأت من مقر الغرفة بمدينة ثم انتقلت الحملة إلى مركز شباب مدينة سوهاج بالساحة الشعبية حيث استمر التطعيم هناك ليومين وسط تفاعل وإقبال كبير ثم اتجهت الحملة جنوبًا لتقديم اللقاح لأهالى مدينة جرجا بمقر الغرفة التجارية ثم اتجهت الحملة شمالا إلى مركز طهطا لتقديم اللقاح للتجار وأسرهم والعاملين بالمنشآت التجارية وكافة المواطنين بمقر الغرفة التجارية بجوار موقف بنجا ؛ مؤكدا أن الجولة الثانية للتطعيم بالجرعة الثانية ستمر بنفس المراحل .