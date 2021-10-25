الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تلغى إجراءات الحجر الصحى للزائرين المطعمين بالكامل ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قررت الحكومة الهندية، اليوم الإثنين، إلغاء إجراءات الحجر الصحي المفروضة على المسافرين الأجانب القادمين إلى البلاد، والذين تم تطعيمهم بالكامل اعتبارًا من اليوم.


وذكرت وزارة الصحة الهندية- في بيان نقلته صحيفة "الهندوستان تايمز"- أن القرار الجديد يشمل المسافرين القادمين ممن لديهم شهادات تطعيم بلقاحات كورونا معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وذلك في ضوء زيادة جرعات التطعيم في جميع أنحاء العالم والطبيعة المتغيرة للوباء، حيث تمت مراجعة الإرشادات الحالية للوافدين الدوليين إلى الهند.


وأضافت أنه سيتم اتباع الإرشادات الجديدة للمسافرين القادمين إلى الهند من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ونيبال وبيلاروسيا ولبنان وأرمينيا وأوكرانيا وبلجيكا والمجر وصربيا، كما سيتم اتباع إجراءات إضافية للمسافرين القادمين إلى الهند من الدول المعرضة للخطر، والتي تشمل جنوب إفريقيا والبرازيل وبنجلاديش وبوتسوانا والصين وموريشيوس ونيوزيلندا وزيمبابوي.


وأوضحت أن التقرير السلبي للفحص الطبي "PCR" يعد إلزاميا لجميع الركاب الدوليين القادمين إلى الهند، مشيرة إلى أن جميع شركات الطيران عليها أيضا التحقق من تقرير اختبار كورونا قبل صعود المسافرين الأجانب إلى طائراتها.

كورونا المطعمين ضد كورونا الحجر الصحي إجراءات الحجر الصحي الهند

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وائل لطفي

بيوت السويس

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