جامعة أسيوط: اختيار «بدر وناصر» لعضوية مجلس بحوث العلوم الأساسية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن اختيار الدكتور جمال جمال عبد الرؤوف بدر وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا و البحوث وأستاذ علم الحيوان والدكتور هاني ناصر عبد الحميد المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم كأعضاء في مجلس بحوث العلوم الأساسية إحدى التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية لأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا وذلك طبقا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه هنأ رئيس جامعة أسيوط الأعضاء الجدد المنضمين إلى أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا معربًا عن سعادته بهذا القرار والذي يعد تمثيلًا مشرفًا لجامعة أسيوط، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تفخر دائمًا بتميز أعضاء هيئة التدريس بها و كوادرها البشرية المتميزة في مختلف التخصصات وإسهاماتهم العلمية و البحثية على المستوى القومي والدولي.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا و البحوث أن مجلس بحوث العلوم الأساسية يعد أحد التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بالأكاديمية والذي يعمل على تنفيذ الفكر الاستراتيجي والاستشراقي لتحقيق المتطلبات العصرية الحديثة ومجابهة التحديات التي قد تواجه الدولة المصرية من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تتوافق مع إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وتأكيدًا على ما تشهده الدولة المصرية من نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات وتحول هام في تاريخ نهضة مصر العلمية و التكنولوجية.