إحالة أيمن منصور ندا المتهم بسب وقذف الإعلاميين إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة الدكتور أيمن منصور ندا، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامه بالسب والقذف.

حملت القضية التي تنفرد « الدستور» بنشر أوراقها ٩٨٤٠ لسنة ٢٠٢١ جنح التجمع، والمقيدة برقم ٨ لسنة ٢٠٢١ حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، «بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «أيمن منصور احمد ندا» - 49 سنة - مقیم حدائق الأهرام الهرم – الجيزة يعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة القاهرة لأنه بتاريخي ۱۳ ، ٢٥ /٢٠٢١/۳ بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر في علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أخبار كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلق للأحداث مضيق مساحة الحرية مكمما أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة و كان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات».

وأضاف قرار الإحالة: «أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنه على النحو المبين بالتحقيقات».

وتابع: «سب إحدى الهيئات المستقلة الهيئة الوطنية للصحافة علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببندي الاتهام السابقين و المتاح للكافة بأن وجه لها الألفاظ المبينة بيند الاتهام الثاني و التي نالت من قدرها وحطت من شانها على النحو المبين بالتحقيقات».

وأوضح: « قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم۳۱۳ لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليه المذكور بیند الاتهام السابق علنا بطريق التعبر بأن وجه له على حسابه الالكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق والتي حطت من قدرة ونالت من شأنه وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه التكليف مار البيان على النحو المبين بالتحقيقات» .

ونوه قرار الإحالة إلى أنه «سب المجني عليها رانيا متولي هاشم عبد الرحمن المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بموجب القرار الجمهوري رقم ۳۶۳ لسنة 2020 طعنة في عرضها وكان ذلك بسبب أدائها لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات».

وأكمل: أنه «سب المجني عليه عبد الصادق محمد عبد العزيز الشوربجي المكلف برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة بموجب القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين بنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق و التي حطت من قدره ونالت من شأنه وكان ذلك بسبب أداءه التكليف مار البیان علی النحو المبين بالتحقيقات».

ولفت إلى أنه «سب المجني عليه طارق على محمد سعده " نقيب الإعلاميين علنا بطريق النشر بأن وجه له على حسابه الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الألفاظ المبينة بالأوراق والتي حطت من قدره ونالت من شأنه وكان ذلك بسبب أدائه التكليف مارالبيان على النحو المبين بالتحقيقات»

وزاد: «استخدم الحساب الإلكتروني الشخصي الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض ارتكاب الجرائم مار البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

صورة القرار