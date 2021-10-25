اليوم.. محاكمة متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة
تستكمل محكمة جنح أمن دولة طوارئ اليوم الإثنين محاكمة يحيي حسين بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة طوارئ بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
واسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.