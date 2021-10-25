الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

طلبة الكلية الإكليريكية يزورون دير الشهيد أبي سيفين بطموه

الكلية الاكليريكية
الكلية الاكليريكية

زار طلبة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس دير الشهيد أبي سيفين بطموه، حيث مقر مطرانية طموه، برفقة الراهب القمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي على الكلية، وشاركوا في صلوات القداس الإلهي الذي تولى خدمته الأنبا صموئيل أسقف طموه.

وعقب القداس التقى نيافته بالطلبة، وتحدث معهم عن تاريخ الدير ثم حدثهم عن ضرورة وجود الله في حياة الخادم، عن حياة الإكليريكي وخدمته العملية.

جدير بالذكر أن الكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن تنظيم مجموعة من الدراسات في العلوم اللاهوتية لأبناء الكنيسة داخل وخارج مصر عبر الإنترنت، تعتمد على نظام الساعات المعتمدة (بمعدل 8 ساعات معتمدة لكل مستوى) عن طريق تقديم خمس مستويات للدراسة.

وعلى صعيد أخر، تمت بإيبارشية أبوقرقاص رسامة شمامسة جدد وذلك للخدمة في كنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بنزلة النخل، مركز أبوقرقاص.

وصلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية قداس الأحد الثاني من شهر بابة صباح اليوم بالكنيسة ذاتها، وخلاله رسم نيافته ٣١ من أبنائها شمامسة في رتبة إبصالتس، كنا دشن بعض من أواني الخدمة.

هذا وقد ودعت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأب الفاضل القمص طوبيا صموئيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس، جزيرة الدهب، التابعة لمطرانية وسط الجيزة بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز ٥٨ سنة وخدمة كهنوتية تجاوزت عشرين سنة.

وستصلى صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد مارجرجس، شارع مراد (مقر مطرانية وسط الجيرة) الساعة الثالثة عصر اليوم.

ولد الأب المتنيح فى ١٤ يوليو ١٩٦٣ ، وسيم كاهنًا فى ٣١ مارس عام ٢٠٠١ ، ونال درجة القمصية في ١٥ سبتمبر ٢٠١٦.

من جانبه، قدم البابا تواضروس الثاني خالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص طوبيا صموئيل ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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