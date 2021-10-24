الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتابع حريق البساتين وإزالات الأبنية المخالفة لمخرات السيول

حريق البساتين
حريق البساتين

تلقت محافظة القاهرة بلاغا بوجود حريق بالعقار رقم ١١ شارع أحمد السيد من شارع الجزارين، البساتين.

 

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوجه الأجهزة التنفيذية بحي البساتين لموقع البلاغ وتم إبلاغ الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة الغاز وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود الحريق بالدور الثاني بعد الأرضي بالعقار دون وقوع  خسائر في الأرواح.

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حريق البساتين

وتابع عبد العال جهود حي المعادي، لرفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لموسم الأمطار. وفقا للمتابعة اليومية لجهود أحياء العاصمة والتي تستهدف عودة الانضباط للشوارع.

 

ونظمت المحافظة حملة كبرى لرفع اشغالات المحلات والكافيهات اسفرت عن  رفع اشغالات وغلق عدة  كافيهات بطريق محمية وادي دجلة.     

 

وتم تنفيذ ٣ قرارات إزالة تعد على أملاك الدولة بطريق محمية وادي دجلة ناحية مجري السيل. 

 

وشهد محافظ القاهرة الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ أكتوبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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حريق البساتين

يذكر أن مؤتمر هذا العام يعقد تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص» ويهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات المتسارعة التى تطرأ علي العالم في استخدامات الأراضى والمناخ كما سيناقش خلال الأسبوع ٥ محاور رئيسية هى التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.

 

ويشهد أسبوع القاهرة الرابع للمياه  مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية، وكبار المسئولين في قطاع المياه.

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حريق البساتين

ويشارك أيضا عدد كبير من العلماء وخبراء المنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

 

كما يشهد الأسبوع حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي، و ٨٠٠ مشارك افتراضي عن بُعد، فضلا عن ٢٠ وفدا وزاريا فعليا، و٤٤ وفدا وزاريا بشكل افتراضي .

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