الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح المعرض الـ5 لإبداعات ذوي الهمم في كوم أمبو لتمكنهم اقتصاديًا (بث مباشر)

معرض مكتب الرفيق
معرض مكتب الرفيق

شهدت مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المعرض الـ5 لإبداعات ذوي الهمم، وذلك في أطار عرض منتجاتهم المختلفة والحرف اليدوية التي يحترفون تصميمها، لتمكينهم اقتصاديًا.

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وجاء تنظيم المعرض لسنة الـ5 على التوالي تحت أشراف مكتب الرفيق لذوي الاحتياجات الخاصة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة شاذلي السنى، مدير المكتب.

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ومن ناحيته قال شاذلي السنى، مدير مكتب الرفيق للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، إن يضم المعرض عدد ٤ عارضين الذين يشاركون بمجموعة من المنتجات المختلفة، وأن جميعهم من ذوي الهمم الخاصة فئات مختلفة منهم إعاقة حركية وهو مصطفى حسين يشارك بمشغولات الاركيت، ودعاء السبع كفيفة تشارك بـ مشغولات الخرز و الاكسسوارات المتنوعة، بالإضافة إلى كمال عبد الحفيظ، معلم لغة عربية كفيف و يشارك بعدد منحوتات من الحجر الرملي، و شحته محمد أحمد لديها إعاقة حركية وتشارك ومشغولات الكروشيه.

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وأضاف لـ "الدستور" أن مكتب الرفيق يقدم مختلف الخدمات للأشخاص ذوي الهمم وأن من بين الأنشطة التي يتم تنظيمها بواسطة المكتب والاحتفالات المخصصة لهم تم تنظيم المعرض لعرض منتجاتهم للسنة الخامسة على التوالي، حتى يتم دعم هؤلاء الأشخاص واشراكهم في المجتمع المدنى وعرض منتجاتهم وإبداعاتهم أمام الجميع.

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وأوضح شاذلي السنى أن مستوى الأعمال التي يشاركوا بها الأشخاص من ذوي الهمم يتحسن كل عام عن العام الذي يسبقك، حيث أن المعرض الحالي أفضل من السنة الماضية وهكذا في كل عام، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تساهم بدورها في تمكينهم اقتصاديًا وإظهار مواهبهم أمام جميع الأشخاص بنفس مجتمعهم.

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وتابع لـ "الدستور" أن المعرض لاقي إقبال هائل على منتجات ذوي الهمم، حيث أن يساهم في دعمهم بشكل كبير ويدفعهم للثقة بأنفسهم كثيرًا، كما أن أسعار بيع منتجاتهم في تناول الجميع ومنخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، قائلاً '' الناس بقيت تستنى مناسبتهم وبيسألوا على المعارض اللي هيتم تنظيمها"، لافتًا إلى أن في أول سنة لتنظيم المعرض كان لديه مخاوف من عدم الإقبال، إلا ان نجاحهم شجعه على الاستمرار ودعمهم ليصبحوا فى الصفوف الأولى دائمًا.

أسوان افتتاح مشغولات كوم امبو ذوى الاحتياجات الخاصة محافظة أسوان ذوي الهمم الحرف اليدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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