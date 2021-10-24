الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: معدل التضخم تراجع لـ4.8%

مصطفى سعد رئيس قطاع
مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز الإحصاء

قال مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم العام للعام المالي 2020-2021 تراجع لـ4.8% وهو أقل معدل لارتفاع معدل التضخم منذ عام 2005-2006 حينما سجل 3.7% ، أى منذ 15 سنة، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة فى توفير السلع بأسعار مناسبة خلال أزمة جائحة كورونا، فلم نشهد اختفاء سلع أو ارتفاع أسعار بشكل مبالغ فيه كما حدث عالميًا.

وأضاف مسئول الإحصاء فى تصريح لـ"الدستور" أن مستويات الأسعار فى مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا وتحديدًا فى سلع قسم الطعام والشراب وصلت لأعلى حد خلال شهرى سبتمبر وأبريل 2021 بمعدل تضخم بلغ 1.6% و 1.2% بالترتيب، تأثرًا بارتفاع مجموعة الحبوب والخبز 3% ومجموعة اللحوم والدواجن 1.2%، والألبان والجبن 2.2%،  فى خضم أزمة عالمية.

وتابع: «هناك تقديرات لبعض الاقتصاديين بأنه من المنتظر أن يشهد التضخم على مستوى العالم ارتفاعات أكبر، لكننا على المستوى المحلى لم نصل بعد لما يسمى بصدمة تضخميه كما كان الحال فى أعقاب قرار تحرير سعر الجنية المصرى وما شهدته من ارتفاعات غير مسبوقة فى معدل التضخم بلغ ذروته فى يوليو 2017 بنسبة 34.2%».

 

الاحصاء التضخم معدل أسعار كورونا

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