حقيقة تجاوز عدد التوك توك لـ3 ملايين مركبة فى مصر

كشف مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حقيقة التقديرات المتداولة بشأن تجاوز عدد التوكتوك فى مصر 3 ملايين مركبة، مشيرًا إلى أن جهاز الإحصاء يعتمد على ثلاثة مصادر للبيان إما المسوح أو التعدادات أو السجلات الإدارية، وفيما يتعلق بعدد المركبات نعتمد على بيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية، والتى أظهرت أن عدد مركبات التوكتوك المرخصة وفق التقديرات الرسمية يبلغ 226710 توكتوك وكافة الأرقام الأخرى المتداولة غير رسمية.



أضاف سعد، لـ"الدستور"، أن العدد الأكبر من التوك توك المرخص يتركز بمحافظات الدلتا وفى مقدمتها الدقهلية بـ44 ألف مركبة، يليها الغربية بـ29.6 ألف توكتوك، ثم كفر الشيخ بـ27 ألف.

أشار إلى تراجع أعداد حوادث الطرق وضحاياها خلال السنوات الأخيرة من 15578 حادث فى عام 2013 لـ 9992 حادث خلال عام 2019 بنسبة تراجع 36%، كما تراجع عدد وفيات حوادث الطرق من 6700 حالة وفاة خلال 2013 لـ 3484 حالة وفاة خلال 2019 بنسبة 50%، وهو ما يدحض ما يروجه البعض عن عدم جدوى إنشاء الكبارى ومشروعات الطرق أو التشكيك فى أن توسعة الطرق والكبارى زادت من معدل الحوادث.

كما أشار إلى أن أحدث المسوح التى نفذها جهاز الإحصاء بينت أن عدد المركبات المستهدف إدراجها بمبادرة الإحلال يقدر بـ 2.1 مليون مركبة سواء كانت ملاكى أو أجره ( تاكسي وميكروباص )، منهم 60% من مالكى السيارات الملاكى والميكروباص لديهم الرغبة فى الاستفادة من المبادرة، مقابل 40% يرفضون، بينما قدر عدد المركبات التى يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى تقدر بـ2.7 مليون مركبة منهم 42% يرغب و58 %لا يرغب فى الغاز الطبيعى، وهو ما يرجع لعدة أسباب بعضها يتعلق بنقص الوعى بفوائد التحول إلى الغاز الطبيعى وتخوفات السائقين من تأثير التحول على كفاءة المركبة، كما أن عدد محطات الغاز لازال محدودا ، 244 محطة على مستوى الجمهورية، أنشأ منهم خلال عام 2020 نحو 52 محطة أى خمس العدد الإجمالى للمحطات تم إنشاؤها خلال عام 2020، لكننا لازالنا نحتاج التوسع فى العدد بشكل أكبر.