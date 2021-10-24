الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعزيز موائمة البيئات الصحراوية: 10 فصول لمحو الأمية بمطروح (صور)

تعزيز موائمة البيئات
تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:

انطلقت أنشطة فصول محو الأمية من خلال مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) والذى ينفذ من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، بالتعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح وذلك بعدة مناطق مختلفة بمطروح.

تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:

وقال المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة  لموارد مطروح إن المشروع يسعي من خلال التعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح  من محو أمية قرابة من 150 سيدة وفتاة داخل المجتمعات المحلية خلال السنة الأولى للمشروع مع توفير أحدث الوسائل التعليمية، إضافة إلى اختيار كوادر مدربة من خريجي كلية رياض الأطفال بجامعة مطروح وذلك تحت إشراف إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:

أوضح المدير التنفيذي للمشروع أن من أهداف المشروع الاهتمام بتعليم الإناث بصفة خاصة؛ لأن المرأة هى التى تقوم برعاية الاسرة وتعليم المرأة هو تعليم للمجتمع كله، فتربية الاطفال فى المراحل الاولى يقع على عاتق المرأة وهو ما يسعي المشروع من خلال تنمية وتمكين المرأة في المعرفة . 

تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:

وأكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم، مدير إدارة تنمية المرأة بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية البدء الفعلي لتنفيذ أول أنشطة المرأة بالمشروع من خلال إنشاء 10 فصول محو الأمية بواقع فصلين بكل وحدة دعم فني  بنطاق عمل المشروع، ⁦ حيث تم فتح فصلين بمركز سيدي براني وفصلين بمركز النجيلة، إضافة إلي فصلين بمركز مرسى مطروح وفصلين بمركز رأس الحكمة وفصلين بمركز الضبعة والتي تساعد في محو أمية قرابة من 150 سيدة وفتاة مع توفير المستلزمات للعملية التعليمية، إضافة إلى توفير المستحقات المالية للمدرسين المشاركين في التدريس. 

أشارت هالة السيد، نائب مدير إدارة تنمية المرأة إلى أنها تابعت منذ صباح اليوم توزيع الأدوات والتجهيزات الخاصة بفصول غرب الضبعة ومركز رأس الحكمة للاطمئنان على سير العمل في بداية إنشاء الفصول.

تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:
تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:
تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:
تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:
تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:
تعزيز موائمة البيئات الصحراوية:
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مرسى مطروح التنمية المستدامة محافظة مطروح مركز بحوث الصحراء فصول محو الأمية

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وائل لطفي

بيوت السويس

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