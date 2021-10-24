الأحد 24 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الإقلاع عن التدخين مبكرًا يخفض من خطر الإصابة بالسرطان

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في العالم، فقد أظهرت أبحاث سابقة أن المدخنين الأصغر سنا يكونو عرضة لخطر الوفاة من أولئك الذين تبدأ في وقت لاحق.

وكشفت دراسة جديدة أن الإقلاع عن التدخين في سن أصغر يساهم في خفض معظم مخاطر الوفيات الناجمة عن السرطان المرتبطة بالتدخين، وفقًا لما ذكره موقع "drugs" الأمريكي.

ويرتبط بدء التدخين في أي عمر بزيادة معدل وفيات السرطان، بينما الإقلاع  خاصة في الأعمار الأصغر  يمكن أن يتجنب معظم هذه المخاطر، وفقًا لرسالة بحثية نُشرت بمجلة "جاما" الخاصة بالأورام.

وأجرى بليك طومسون، المشرف على الدراسة من جمعية السرطان الأمريكية في أتلانتا،  دراسة جماعية محتملة لفحص العلاقة بين العمر عند بدء التدخين والإقلاع عنه والوفيات الناجمة عن السرطان في سن 25 إلى 79 عامًا.

ووجد الباحثون أن 10014 حالة وفاة بالسرطان تتراوح أعمارهم بين 25 و 79 عامًا بين 410.231 مشاركًا مع 3.7 مليون شخص - سنة من المتابعة. 

وكان معدل الوفيات الإجمالي بسبب السرطان المرتبط بالتدخين الحالي 3% مقارنةً بالمدخنين الذين لم يدخنوا مطلقًا.

السرطان الخطر الاكبر الذي يهدد المدخنين

وأضاف طومسون، أن الإقلاع عن التدخين على نطاق واسع بين الأفراد الذين يدخنون حاليًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من وفيات السرطان في السنوات المقبلة.

وأشار الباحثون إلى أن الإقلاع عن التدخين يعد أمرًا صعبًا، لكن أضرار التدخين على جسمك هي الأسوأ، حيث يعد النيكوتين المسؤول المباشر عن إدمان الشخص المدخن على التدخين، ويدخل إلى الجسم بشكل مباشر عبر الرئتين، الأمر الذي يساهم في زيادة الإصابة بالإتهاب الرئوي وإنسداد مجرى التنفس.

كما يعد الإصابة بسرطان الرئة هو من أبرز الأضرار الخطيرة على صحتك والناجمة عن التدخين لفترات طويلة، فمن الضروري أن تقلع عن التدخين، حيث يمكن أن يتسبب في احتقان مؤقت بالجهاز التنفسي، وهذا يدل على بداية التعافي.

الاصابة بالسرطان دراسة جديدة سرطان الرئة المدخنين الاقلاع عن التدخين النيكوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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