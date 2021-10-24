«التعليم العالى»: بدء الإعلان عن المسابقة السنوية لأفضل الجامعات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجال الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 - 2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

كما وجه الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، بجامعة عين شمس بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس و أعضاء المجلس، الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل فى سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا دور قيادات الجامعات والكليات فى مُتابعة الجداول الدراسية.

كما أكد الوزير ضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في كافة مجالات التعاون على مستوى محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.

من جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للجامعات على جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بكل المحافظات، مؤكدًا أن قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات.

كما وجه الوزير بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وهيئة تعليم الكبار في مجال محو أمية قرى الريف المصرى التي تغطيها مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم التى تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومى فى مواجهة هذا التحدي.

كما وجه الوزير بتفعيل دور الجامعات في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة القادمة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 ملايين طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها التصادية والاجتماعية عليي المجتمع المصري.