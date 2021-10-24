«تموين أكتوبر»: نصدر حوالي 600 بطاقة جديدة وبدل فاقد شهريا

أكدت المهندسة سامية موسى، مديرة الإدارة التموينية بمدينة 6 أكتوبر التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، استخراج ما بين 300 إلى 600 بطاقة تموين ذكية شهريا، من خلال إصدارات جديدة للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والموظفين في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي، بشرط ألا يزيد الدخل الشهري عن 2400 جنيه و1500 جنيه للمعاشات أيضا برنامج “تكافل وكرامة” والأرامل والمطلقات.

وأوضحت موسى في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم استقبال طلبات البطاقات التموينية لاستخراج بطاقات ذكية جديدة من خلال مكتبين للتموين في الحي السادس والشيخ زايد ومركز متطور نموذجي الخدمات التموينية يحتوي على 4 شبابيك ويحصل المواطن على الخدمه التموينية في خلال أقل من 20 دقيقة.

وأضافت، أنه في حال استلام كشوف من التضامن الاجتماعي لاستخراج بطاقات التمويني لبرنامج تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية الاجتماعيى، يتم توزيعها على إدارة الشئون الاجتماعية بأكتوبر لتوزيعها على المواطنين.

واختتمت موسى، بأن هناك تيسير بالإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمة على أكمل وجه بجانب أن هناك موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، يستقبل طلبات المواطنين للفصل الاجتماعي وإضافة الزوجة على بطاقة زوجها، أيضا بدل الفاقد والمتوقفة وغير ذلك من الخدمات، ويتم الحصول على البطاقات من خلال تحديد مكاتب التموين القريبة لأصحاب الطلبات.