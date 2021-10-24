الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مسن مجهول الهوية بوسط مدينة بلبيس

جثة
جثة

عثر أهالى مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، على جثة مجهولة الهوية، لشخص مسن، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أهالى مركز بلبيس، بالعثور على جثة لرجل مسن يرتدي جلبابا ممزقا، و بدون أي أوراق شخصية تحدد هويته، بشوارع وسط المدينة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية، والتي حضرت على الفور، وقامت بمعاينة مكان الجثة، واستدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث لتحديد هوية المجني عليه.

ومن جانبها تكثف الأجهزة الامنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وكشف غموضها.

محافظة امن الشرقية مصرع الشرقية مستشفى وفاة

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