متحف كفر الشيخ: تمثال «انتصار حورس» يفوز بتصويت الجمهور

نظم متحف كفر الشيخ عدد من الورش الفنية للطلاب والأطفال، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاثار، إشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، تضمنت عمل كروت معايدة على شكل المسجد النبوي الشريف، بداخله الكعبة المُشرفة، ذلك على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تلوين مجموعة من الرسومات، خلال زيارة نظمتها عدد من المدارس للمتحف قدموا خلالها عرض مجموعة من الأغاني والأسئلة التفاعلية مع الأطفال.



كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة يومًا ترفيهيًا لفريق التمكين الثقافي"بفرع ثقافة كفر الشيخ" من ذوي الإعاقات البصرية والحركية، بدأ بجولة إرشادية بالمتحف للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، وألقيت محاضرة عن "أهمية الصحة النفسية والعصا البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة" ألقتها مشيرة سلطان، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وأتت هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين المتحف والمركز الثقافي.

كما أعلن متحف كفر الشيخ عن فوز قطعة أثرية بقطعة شهر أكتوبر 2021م بأعلى نسبة تصويت والتي كانت بعنوان "النصر "وذلك تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

اللوحة الفائزة بلقطة الشهر عليها نقش بالبارز يمثل المعبود حورس برأس صقر يرتدي التاج المزدوج يقف فوق المعبود ست في هيئة الثعبان ويطعنه بالحربة واللوحة تمثل انتصار حورس على ست في نهاية أسطورة المصرية، وهو تجسد انتصار الخير والعدل على الشر.

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، يوم ترفيهي لفريق التمكين الثقافي" بفرع ثقافة كفر الشيخ" من ذوي الإعاقات البصرية والحركية، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية (وهو أحد الأيام التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية)، حيث يصادف هذا اليوم، وكذلك الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء.

وقد تم عمل جولة إرشادية بالمتحف للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، حيث أتت هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين المتحف والمركز الثقافي، ثم محاضرة عن "أهمية الصحة النفسية والعصا البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة" ألقتها مشيرة سلطان، رئيس قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف.