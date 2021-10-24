«الزراعة» تقدم 16 نصيحة ومعلومة لمربي ومنتجي العسل لدخول الأسواق

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة قسم بحوث العسل عن 16 نصيحة ومعلمة لمربي ومنتجى العسل وتشمل:

-الموقع الجغرافي المتميز لمصر يحولها إلي أهم مصادر عسل النحل فى المنطقة العربية بسبب إنخفاض تكلفة الشحن والنقل.

-النحل المصرى هى أصل السلالات العالمية وكالعادة فالحضارة المصرية هى المصدر الأول للنحل في العالم للعالم.

-تمتاز السلالة المصرية من النحل بتحملها للإصابة بالأمراض والظروف الجوية وتقوم بعملية التشتية بصورة جيدة.

-يوجد لدي مصر ما يزيد على 2 مليون خلية بسبب محدودية مساحة مناطق تغذية النحل

-تتطلع مصر لتطوير إنتاج وتربية النحل من خلال المشروعات القومية للتوسع الأفقي مثل مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح 500 ألف فدان جديدة.

-إنتاج مصر من عسل النحل يصل إلى 30 ألف طن وهى أحد أكبر الدول المنتجة فى الإنتاج بالشرق الأوسط.

-تتركز صادرات مصر على طرود النحل، بإجمالي مليونا و200 ألف طرد سنويا فقط من النحل ومنتجاته للدول العربية بقيمة نصف مليار جنيه وبنسبة 50% من إجمالي خلايا النحل.

-أحد أهم التحديات التي تواجه صناعة النحل في مصر هو تدني أسعار طرود النحل المصري في السوق الدولية بأسعار زهيدة لا تتعدى 55 دولارا للطرد مقابل 130 دولار في الأسواق الدولية للطرود الآخري.

-لتحقيق المزيد من التقدم هو وضع قطاع نحل العسل فى المكانة التى يستحقها لإنه كلمة السر فى تحقيق النهضة الزراعية والاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات والتى تتطلع إليه القيادة السياسية لأن نحل العسل هو كلمة السر فى تحقيق التنمية المستدامة.

-حجم التصدير من العسل نفسه عن 3200 طن سنوياً، للولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من إجمالي 30 ألف طن للإنتاج بنسبة 11% من حجم الإنتاج. الكلي.

-الصين تحتل المرتبة الأولي عالميا في تصدير عسل النحل وتتصدر المشهد على مستوى الوطن العربي فى تصدير كميات كبيرة للغاية من عسل النحل.



-تستهدف مصر زيادة صادرات خلايا النحل إلى 4 ملايين خلية نحل، بعد قيام الحكومة بتنظيم عمل النحالة المصرية لمنع اختلاط أنواع النحل المصرية.

-مصر تستهدف الدخول بقوة على الخريطة العالمية للتصدير، في مواجهة دول تصديرية كبيرة دوليا مثل الصين والأرجنتين وإيران وتركيا، حيث تستحوذ على كميات كبيرة من سوق الصادرات العالمية.

-تعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة المهمة والعمل على زيادة القدرة التنافسية لها فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك يتم إرشاد النحالين والمصدرين على اتباع الطرق الحديثة والمناسبة والمتوافقة مع المواصفات القياسية واشتراطات بعض الدول المستوردة.

-يعمل في قطاع النحالين والعاملين فى تربية النحل وإنتاج العسل 25 ألف أسرة يعمل جميع أفرادها فى هذه الصناعة ويقوم بالتصدير ويدر ربح على الاقتصاد المصرى.

-يحتاج القطاع إلى التطوير من خلال عمل مراكز للتجميع والفرز وتطوير السلالة المصرية وتسهيل استيراد السلالات القوية والجديدة.