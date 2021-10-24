اليوم.. الحكم على عنصر خلية «ميكروباص حلوان» الإرهابية

تصدر الدائرة 4 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، اليوم الاحد، الحكم على متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

جرائم خلية ميكروباص حلوان

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.