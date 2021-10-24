الدكتور صلاح أبو الفضل يحاضر حول «البعد النفسى للثقافة.. نظرة أعمق».. غدا

تعقد في السادسة من مساء غد الإثنين، بمركز الاستقلال للبحوث والاستشارات، في مقره الكائن بميدان طلعت حرب، ندوة بعنوان "البعد النفسي للثقافة.. نظرة أعمق"، والتي يحاضر فيها الدكتور صلاح أبو الفضل، استشاري الطب النفسي المصري بلندن.

تتناول محاضرة "البعد النفسي للثقافة.. نظرة أعمق"، العلاقة بين العوامل النفسية وكل النشاطات الإنسانية، وكيف أنها أصبحت مسألة بديهية، وثقافات الشعوب هي بوتقة ينصهر فيها تاريخ الجماعة وتجاربها والعقائد التي سادت فيها وخصائص الأفراد المكونين لها وهو تفاعل مستمر بين الناس والجماعة وبين الجماعة ككل مع الجماعات الأخرى.

وحديث الدكتور صلاح أبو الفضل، في بداية الندوة قبل الحوار المفتوح يهدف إلى تسليط الضوء على بعض العوامل النفسية التي تؤثر في تكوين ثقافة بعينها، وفى دور المثقف في المجتمع مع محاولة التركيز على الثقافة المصرية والمثقف المصرى.

والدكتور صلاح أبو الفضل، يشغل عدة مناصب منها عضو اللجان القضائية لمراجعة الحالات النفسية ببريطانيا، وخبير الطب النفسى أمام المحاكم والهيئات الرسمية البريطانية، إضافة إلى كونه زميل كلية الأطباء النفسيين الملكية بالمملكة المتحدة، وعضو نقابة الأطباء المصريين، وذلك في الندوة التي الندوة يقيمها منتدى الاستقلال الثقافي خصيصًا لذلك ويديرها الكاتب المصري أحمد سراج.

وبحسب الدكتور جمال زهران رئيس مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات: "فإن استضافة عالم ووطني في قيمة الدكتور صلاح أبو الفضل، أمرٌ يدعو إلى الفخر؛ فللرجل مسيرة حافلة في خدمة مصر بعلمه وقلمه "

يذكر أن صلاح أبو الفضل له تاريخ وطني حافلٌ ففى مايو 2013 واستشرافا لثورة 30 يونيو قام مع عدد من المصريين بتكوين اللجنة المصرية للدفاع عن الدولة المدنية، وقاموا بالاتصال بأعضاء بالبرلمان البريطانى والتقوا برئيسة مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين وسلموها رسالة باسم اللجنة لرئيس الوزراء احتجاجا على تأييد بريطانيا للإخوان، ثم التقوا بوزير الخارجية وليام هيج يوم 4 من يوليو وطالبوه بالكف عن تسمية الثورة انقلابًا، كما ساهم مع زملائه في إعداد وفد من البرلمان البريطانى الذى زار مصر فيما بعد والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بالحديث إلى جلسة استماع فى البرلمان الأوروبى دفاعا عن ثورة الشعب المصرى وكشفا لفظائع المتأسلمين، وقام بالحديث فى مناسبات عديدة إلى الــ بى بى سى BBC إذاعة وتلفزيونا تعليقا على الأحداث ودفاعا عن قضية الدولة المدنية والتقدم فى مصر، وكتب عددا من المقالات فى عدد من الصحف والمواقع المصرية عن قضايا الثورة والمجتمع.

منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور منها: (1) نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا. و(2) أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية. و(3) المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.. و (4) علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة، و(5) شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى الشاعر والكاتب أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والدراسات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.