هزة أرضية بقوة «4.1 ريختر» بأقليم الدريوش بالمغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر اليوم، بإقليم الدريوش.



وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثامنة مساء و54 دقيقة و01 ثانية (توقيت جرينيتش+1).



وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 25 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.517 درجة شمالا، وخط الطول 3.621 درجة غربا.

وفي وقت سابق، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.