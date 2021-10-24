الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 24- 10-2021

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين ٢٤- ١٠- ٢٠٢١..  يبحث قطاع عريض من الجمهور عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار العملات المختلفة اليوم الإثنين الموافق ٢٤ من شهر أكتوبر الحالي، حيث تشهد  أسعار اليوم استقرارا طفيفا، أمام الجنيه المصري، حيث يستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما يستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 

وفي هذا التقرير،يستعرض "الدستور" أسعار العملات اليوم الإثنين ٢٤ أكتوبر؛ طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

أسعار العملات اليوم الإثنين ٢٤- ١٠- ٢٠٢١
 

سعر الدولار اليوم الإثنين
يستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، بينما و15.74 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو الأوروبي اليوم الإثنين
يصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، مسجلا 18.17 للشراء، 18.34 جنيه للبيع، حسبما أشارت له تحديثات البنك الأهلي المصري.
 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين
يستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري لـ 21.49 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين
بلغ أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيه للعملية الشرائية، و4.19 جنيه للبيع، وفقا  للتحديثات الأخيرة التي يقوم بها البنك الأهلي المصري.
 

سعر الدينار الكويتي الإثنين
كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الإثنين الجنيه المصري، لـ 49.24 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وتلك الأسعار تصدرها  تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيها مصريا للشراء، و4.28 جنيها مصريا للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 4.24 جنيه مصريا للشراء، و4.29 جنيه مصريا للبيع، وسجل في المصرف المتحدة، ما يعادل 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الاثنين جوجل الريال السعودي العملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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