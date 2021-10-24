شاب يبتكر سيارة تعمل بالماء والملح بدلا من الوقود

ابتكر كريم فاروق، طالب في السنة الأولى بكلية الهندسة يبلغ من العمر 18 عامًا، سيارة تعمل بالماء والملح كوقود لتحريكها مع تطوير محركها لكي تتماشى مع هذا الأمر.

بدأ الطالب برسم التصاميم وتكوين نموذج حصل به على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا واستمر في تطويره حتى تمكن استبدال محرك سيارات بمحركه وتمكن من السير بها.

يقول كريم فاروق إن فكرة اختراعه هي توليد الكهرباء من الماء والملح من خلال استخلاصها من أيونات الملح، وذلك من خلال ألواح من الزنك ولوح من النحاس وبالتأكيد الطاقة المستخرجة من المحلول الملحي تكون قليلة لكن يتم استقبال الكهرباء على أحد الشرائح الكهربائيه مهمتها العمل على رفع الأمبير وإرسالها للموتور بالقدر الذي يحتاجه ويجعله يعمل بكفاءة.

وأضاف فاروق أنه قام بصناعة المحرك والاستعانة من خلال تجميعه بقطع مستوردة من خارج مصر وعمل لأكثر من 5 سنوات على إخراج التصميمات والأفكار لواقع ملموس وأقوم بشكل مستمر بعمل التجارب وتصحيح ومعالجة الأخطاء.

وعن سرعة السيارة يقول: "تصل سرعتها إلى 120 كيلومتر في الساعة وهي موفرة للنفقات فتحتاج إلى 5 كيلو جرام ملح فقط لتقطع 300 كيلومتر كما أنها صديقة للبيئة بشكل كبير فهي لاتحدث حرق بداخل محرها أو تنتج عادما أو حتى تحدث تلوث سمعي.

وأشار فاروق إلى أنه شارك في العديد من المعارض منها معرض القاهرة الدولي للابتكارات العلمية كما تم تكريمه من قبل العديد من المسؤولين آخرهم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم كما حصل على العديد من التكريمات من جهات مختلفة.

واختتم فاروق كلامه بأنه يتمنى أن يساهم في تقديم شيء يفيد العالم ويكون سببا في توفير المال وإنقاذ البيئة من الكميات المهولة من الملوثات البيئية التي تحدث بشكل يومي بسبب عوادم السيارات.