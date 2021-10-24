الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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لايف ستايل

«ديلى ميل»: الصيام وخفض السعرات الحرارية مفتاحًا للعيش لفترة أطول

فوائد الصيام
فوائد الصيام

توصلت دراسة جديدة، أجريت على الفئران إلى أن خفض السعرات الحرارية وتناولها جميعًا في وجبة واحدة قد يكون الطريقة المثلى للعيش لفترة أطول والبقاء نحيفًا.

أكد باحثون من جامعة "ويسكونسن"، أنه على الرغم من أن تناول الطعام في حالة نقص في السعرات الحرارية كان مفيدًا للصحة، بالإضافة إلى الصيام واتباع نظام غذائي أفضل، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

ونظر الباحثون، إلى القوارض في أربعة أنظمة غذائية مختلفة، اثنان صائمًا طوال اليوم وتناولتا وجبة كبيرة على العشاء واثنتان تتناولان وجبات أصغر بانتظام. 

ووجدت الدراسة، أن القوارض في المجموعة الصائمة التي خفضت سعراتها الحرارية بنسبة 30 في المائة عاشت ثمانية أشهر أطول من تلك التي كانت تعيش ببساطة على سعرات حرارية منخفضة.

كما أدى الجمع بين الصيام والنظام الغذائي إلى تحسين حساسية الأنسولين وإعادة برمجة التمثيل الغذائي للتركيز على استخدام دهون الجسم كمصدر للطاقة. 

 

«الصيام قد يساهم في العيش بصفة أفضل»

من جانبه، قال كبير الباحثين البروفيسور "دودلي لامينج"، إن التركيز يجب أن يتحول إلى الحميات الغذائية أو الأدوية التي تركز على الصيام، بدلًا من تقليل السعرات الحرارية.

ومع ذلك، أشار أحد الخبراء إلى أن نتائج الدراسة قد لا تنطبق على البشر؛ بسبب الاختلافات البيولوجية الكبيرة جدًا بين البشر والفئران.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الفئران التي تناولت سعرات حرارية أقل دون صيام بعض التحسن في التحكم في نسبة السكر في الدم ، لكنها ماتت أيضًا أصغر سنًا - قبل حوالي ثمانية أشهر من الفئران التي تناولت طعامًا أقل وصامت.

وقال البروفيسور لامينج، إن الفئران التي قللت من سعراتها الحرارية وحدها كانت تتمتع بصحة عامة أسوأ، بالإضافة إلى انخفاض العمر الافتراضي. 

ونظرًا للاختلافات في سرعة الفئران والعمليات الجسدية للإنسان، فإن دراسة مماثلة على البشر سوف تحتاج إلى أن يأكل البشر جميع السعرات الحرارية التي يحتاجونها لمدة أسبوع في يوم واحد، ثم يتضورون جوعًا لمدة 6 أيام قادمة.

دراسة ديلي ميل السعرات الحرارية الصيام السمنة المفرطة

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