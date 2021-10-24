طرد نرمين الفقى للمرة الثانية فى على الهامش

بدأت يوم السبت عرض الحلقة السادسة من مسلسل “الا انا” حكاية “علي الهامش”، والتي تقوم ببطولته النجمة نرمين الفقي والنجمة صبري فواز، حيث بدأت الحلقة، بقيام “ياسمين” الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي بالذهاب إلى منزل طليقها الشخصية التي يقدمها الفنان صبري فواز، وعندما التقت بأولادها فوجئت بتواجد عشيقته “انجي” الشخصية التي تقدمها الفنانة جيهان خليل.

واستمرت أحداث الحلقة التي شهدت المواجهة الأولى بين الثلاثي “انجي ورفعت وياسمين”، حيث قام رفعت بطرد ياسمين للمرة الثانية من داخل المنزل فيما أصر نجلها على الذهاب معها وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عمرو ياسين الشخير بـ “جونيور”.

وذهبت “ياسمين” ونجلها إلى الحارة التي تقوم بإستئجار شقة فيها من “أحمد” الشخصية التي يلعبها الفنان تامر الكاشف، مهندس الكاميرات.

حدوتة “على الهامش” هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا”، تأليف أمانى التونسي، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، محمود ياسين «جونيور»، وهايدي رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداثها في إطار اجتماعي حول حضانة الأم لأطفالها بعد انفصالها عن الأب، وما ينتج عن ذلك من مشكلات بعد أن تنتهي فترة الحضانة.

«على الهامش» هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا»، بعدما عرضت قناة «dmc» حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخي، وحكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، على الطيب، نور محمود، وانتهت أول من أمس حكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنى، وهاجر أحمد، وإسلام جمال.

‎«إلا أنا» فكرة يسرى الفخراني، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة «dmc» على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.