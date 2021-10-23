رئيس تنشيط السياحة يتفقد مكاتب الهيئة بالأقصر

تفقد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، السبت، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر واجتمع بقيادات المكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر؛ للوقوف على سير العمل بها ثم عقد اجتماعًا موسعًا مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل علي تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحي لمصر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، إضافة إلى الاستعدادات للاحتفالية الكبري المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ودور مكاتب الهيئة في تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب بالضيوف.

كما تم استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والثقافي والأثري لدى المواطنين بمحافظة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء لعمرو القاضي مع قيادات مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة منذ سبتمر الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.