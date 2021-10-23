الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس تنشيط السياحة يتفقد مكاتب الهيئة بالأقصر

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط

تفقد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، السبت، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر واجتمع بقيادات المكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر؛ للوقوف على سير العمل بها ثم عقد اجتماعًا موسعًا مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل علي تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحي لمصر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، إضافة إلى الاستعدادات للاحتفالية الكبري المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ودور مكاتب الهيئة في تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب  بالضيوف.

كما تم استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والثقافي والأثري لدى المواطنين  بمحافظة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء لعمرو القاضي مع قيادات مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة منذ سبتمر الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.

المقصد السياحي المصري الوعي السياحي محافظة الأقصر استقبال السياحة الحضارة المصرية العريقة مدينة الأقصر منتج السياحة الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة»: 47 وفاة و881 إصابة بكورونا

سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

أول تعليق من «الإفتاء» على نقل عضو من الخنزير للإنسان

«المونتيور» يشيد بخطة مصر في سداد الديون ودعم المشروعات الإصلاحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مُنافس نتنياهو على زعامة الليكود: يجب إسقاط حكومة بينيت حالًا

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال