في يومه العالمي.. طبيب يقدم نصائح للوقاية من الإصابة بالروماتيزم

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم الموافق 23 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لمرض الروماتيزم، يعد أحد الأمراض المنتشرة بنسبة كبيرة.

فعرف هذا المرض على أنه يصيب كبار السن فقط ولكنها معلومات خاطئة، حيث أنه يصيب الجميع كبار السن وصغار السن وحتى الطفل المولود حديثا وكان الناس في قديم الزمان يستخدمون بعض الخلطات والوصفات غير الطبية لهذا المرض قديما لكنه خطأ كبير ويعاني الكثير حول العالم من هذا المرض الخطير.

تواصلت “الدستور” مع الدكتور عبدالله كامل استشاري الروماتيزم والمناعة والمفاصل، لمعرفة نسب الاصابة الأكبر للمرض من الناس وماهي طرق الوقاية منه.

وقال كامل إن مرض الروماتيزم منتشر بنسبة كبيرة حول العالم وليس مرتبط في نسبة الإصابة بفئة عمرية معينة يصيب الشباب والأطفال وحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مرض الروماتيزم متشعب منه أكثر من مرض وكلمة "روماتيزم" مصطلح يطلق على كل هذه الأمراض التي تندرج تحته، مبينا أن أنواع الروماتيزم كثيرة منها: "التهاب المفصل التنكسي، ويعتبر من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، ويصيب الركبتين واليدين من المفاصل"، بالإضافة إلى "التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة الحمامية الجهازية، التهاب المفاصل الصدفي، النقرس".

وأوضح أن مرض الروماتيزم لا يقتصر على المفاصل فقط :"الناس بتفكر إنه مرض خاص بالمفاصل، وفي أغلب الوقت يغلطون بينه وبين هشاشة العظام وهذا تفسير خاطيء، فالروماتيزم يمكن أن يصيب حتي العين".

وتابع: “علاج مرض الروماتيزم أمر واجب الأهمية، والحركة مهمة للغاية فالحركة تساعد على عدم تقلص العضلات، مضيفا أن ممارسة السباحة يساعد في الحد منه بشكل كبير”.

وقدم دكتور عبدالله كامل استشاري الروماتيزم والمناعة والمفاصل بعض النصائح للوقاية من خطر الإصابة بالروماتيزم والحد من الإصابة منه.

- الروماتيزم يؤدي إلى فقدان البصر فيجب اتباع إرشادات الطبيب قبل الإصابة واخد الفيتامين المناسب للحفاظ على الأبصار

- ممارسة السباحة أفضل وسيلة لعلاج الروماتيزم

- زيادة تناول الأطعمة الغنية بـ أوميجا 3.

- الحفاظ على سلامة الجسم بشكل جيد والنظافة المستمرة للفم، وتناول الطعام الصحي للحفاظ علي وزن صحي.

ـ يجب أخد فيتامينات تساعد علي رفع المناعة وايضا أطعمة غنية بفيتامين سي.

- ممارسة الأنشطة الرياضية مثل ركوب الدراجة التي تساعد على تنشيط المفاصل والدورة الدموية داخل الجسم.